Vogue Türkiye’den özel davet

Daima yenilikçi vizyonuyla fark yaratan Rabanne, yeni parfümü Million Gold For Her'ün lansmanını Vogue Türkiye ile birlikte Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirdi. Kuralları yıkarak yeni nesli harekete geçirmeyi amaçlayan ve markanın bugüne kadar yarattığı en heyecan verici kadın parfümü olma özelliğine sahip Million Gold For Her cesur ve asi duruşuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.Geçtiğimiz eylül ayında Paris Moda Haftası kapsamında La Monnai'de, marka yüzü Gigi Hadid'in ev sahipliğinde gerçekleşen Rabanne Party ile dünya tanıtımı gerçekleşen parfümün Vogue Türkiye ev sahipliğinde Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşen Türkiye lansmanına Melike Şahin, Aslı Sümen, Büşra Develi, Gamze Erçel, Cansel Elçin, Tuğçe Bayat, İsmail Ege Şaşmaz, Hande Ünal, Tuana Yılmaz, Nazlı Sabancı, Sibil Çetinkaya, Ecem Oltulu, Bilge Yenigül, Eliz Fındık, Yasemin Öğün,Deren Talu, Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Çıtanak, Bade Karakoç'un da aralarında yer aldığı birçok isim katıldı. Çırağan Palace Kempinski'nin Million Gold For Her içeriklerinden ilhamla hazırladığı özel menü eşliğinde gerçekleşen Vogue Türkiye x Rabanne davetinde; Ekin Bernay ile ekibi dikkat çekici bir dans performansına imza atarken gece boyunca konuklar DJ Gizem Kömürcü'nün müzikleri eşliğinde keyifli anlar yaşadı.