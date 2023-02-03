Yakalanınca kahkahayı bastılar!

Genç şarkıcı Zeynep Bastık, yeni sevgilisi DJ Artz ile gecenin geç saatlerine kadar bir mekanda eğlendi. Bastık, mekan çıkışı hızlı adımlarla sevgilisi ile birlikte araçlarına binerek hızla oradan uzaklaştı. Görüntülenmemeyi başaran ikili, Şişli'deki ışıklarda yakalandı.Patlayan flaşlara kahkahalarla gülen Bastık'ın keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı. Sevgili de Bastık'ın kahkahalarına eşlik etti.Gerçek adı Efe Çelik olan DJ Artz, bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile birlikte olmuştu.