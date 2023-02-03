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Giriş Tarihi: 4.2.2023

Yakalanınca kahkahayı bastılar!

Eşi Tolga Alkış’tan geçen yıl boşanan Zeynep Bastık, önceki gece yeni sevgilisi DJ Artz (Efe Çelik) ile Şişli’deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Mekan çıkışı hızlı adımlarla araca binen çift, kırmızı ışıkta durunca görüntülendi. Yeni sevgililer, patlayan flaşların ardından kahkaha attı. DJ Artz, geçen yıl oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşamıştı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Yakalanınca kahkahayı bastılar!
Genç şarkıcı Zeynep Bastık, yeni sevgilisi DJ Artz ile gecenin geç saatlerine kadar bir mekanda eğlendi. Bastık, mekan çıkışı hızlı adımlarla sevgilisi ile birlikte araçlarına binerek hızla oradan uzaklaştı. Görüntülenmemeyi başaran ikili, Şişli'deki ışıklarda yakalandı.



Patlayan flaşlara kahkahalarla gülen Bastık'ın keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı. Sevgili de Bastık'ın kahkahalarına eşlik etti.
Gerçek adı Efe Çelik olan DJ Artz, bir dönem oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile birlikte olmuştu.
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Yakalanınca kahkahayı bastılar!
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