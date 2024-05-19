Haberler Günaydın Haberleri Yakışır Süperstar’a
Giriş Tarihi: 19.5.2024

Yakışır Süperstar’a

Otomobil tutkunu Süperstar Ajda Pekkan, bu kez 7 milyon TL’ye 4x4 bir araç satın aldı. Şöhret olduğu yıllardan beri her dönemin en lüks otomobillerini satın alan Pekkan, ilk kez özel plaka da yaptırdı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Yakışır Süperstar’a
Ajda Pekkan, Maslak'ta bir toplantıdan çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 10 yıldır VIP araç kullanan sanatçı, bu kez 4x4 bir araç satın aldı.



Bugüne kadar araçlarında özel plaka kullanmamaya özen gösteren Pekkan, 7 milyon TL değerinde ultra lüks aracına adının harflerinden oluşan AJD yazılı özel bir plaka aldı.



Şöhretin ilk yıllarından beri hep dönemin en lüks araçlarını almaya özen gösteren Süperstar, yıllar önce "Arabasız yıldız şarkıcı olmaz" açıklamasıyla da çok konuşulmuştu.



10 YILDIR VIP ARAÇ KULLANIYOR
Yeni çıkan tüm otomobilleri takip eden Ajda Pekkan, tam bir araç tutkunu. Ünlü sanatçı, şöhretinin ilk yıllarında da aldığı son model araçlarla poz veriyordu. Pekkan'ın garajında 2 lüks aracı daha var.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yakışır Süperstar’a
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA