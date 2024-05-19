Yakışır Süperstar’a

AjdaPekkan, Maslak'ta bir toplantıdan çıkarken görüntülendi. Yaklaşık 10 yıldır VIP araç kullanan sanatçı, bu kez 4x4 bir araç satın aldı.Bugüne kadar araçlarında özel plaka kullanmamaya özen gösteren Pekkan, 7 milyon TL değerinde ultra lüks aracına adının harflerinden oluşan AJD yazılı özel bir plaka aldı.Şöhretin ilk yıllarından beri hep dönemin en lüks araçlarını almaya özen gösteren Süperstar, yıllar önce "Arabasız yıldız şarkıcı olmaz" açıklamasıyla da çok konuşulmuştu.Yeni çıkan tüm otomobilleri takip eden Ajda Pekkan, tam bir araç tutkunu. Ünlü sanatçı, şöhretinin ilk yıllarında da aldığı son model araçlarla poz veriyordu. Pekkan'ın garajında 2 lüks aracı daha var.