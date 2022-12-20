Yapımcıya profesör dayağı

29 Ekim günü AKM'de düzenlenen 10. Boğaziçi Film Festivali ödül töreninde 'En İyi Yapımcı' ödülüne Cüneyt Karakuş layık görüldü. Ödül töreni sonrası fuaye alanında Karakuş'un yanına, yapımcı ortağı olan Melis Dumantepe'nin Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı eşi Prof. Dr. Mert Dumantepe geldi. İddiaya göre profesör, yapımcıya küfür ve tehditler savurdu, ardından da kolunu tersten kıvırarak duvara dayadı.Tarafların arasındaki kavgaya AKM'deki diğer konuklar da şahit oldu. Olay sonrası Karakuş, Prof. Dr. Dumantepe'den şikayetçi oldu. Ünlü cerrahın eşi Melis Dumantepe'yle ortak olduğunu belirten Karakuş, nedenini bilmediği bir şekilde sektörün önde gelen isimlerinin önünde hakarete, tehdide ve darba maruz kaldığını ileri sürdü. Karakuş'un ihbarı sonrası ünlü cerrah hakkında soruşturma başlatıldı.