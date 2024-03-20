Yasaklı yıldızlar

Şarkıcının Taipei'deki konserine Tayvan bayrağı ile çıkması nedeniyle Çin'e girişi yasaklandı.Şarkıcının, dünya turnesine çıkmadan önce Çin'e girişi yasaklandı.Instagram hesabında Dalai Lama ile gülerken bir kare paylaştığı için şarkıcının Çin'e girmesi yasak.Bir TV programda "Postayla sipariş edilen Filipinli bir gelin almayı düşünüyorum" diye espri yapınca Filipinler'e girişi yasaklandı.Hakkında ağır silah taşıma ve uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlamalar bulunan rapçinin Avustralya ve Norveç'e girişine izin verilmiyor.