Yasaklı yıldızlar

KATY PERRY
Şarkıcının Taipei'deki konserine Tayvan bayrağı ile çıkması nedeniyle Çin'e girişi yasaklandı.
JUSTIN BIEBER
Şarkıcının, dünya turnesine çıkmadan önce Çin'e girişi yasaklandı.
SELENA GOMEZ
Instagram hesabında Dalai Lama ile gülerken bir kare paylaştığı için şarkıcının Çin'e girmesi yasak.
ALEC BALDWIN
Bir TV programda "Postayla sipariş edilen Filipinli bir gelin almayı düşünüyorum" diye espri yapınca Filipinler'e girişi yasaklandı.
SNOOP DOG
Hakkında ağır silah taşıma ve uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlamalar bulunan rapçinin Avustralya ve Norveç'e girişine izin verilmiyor.