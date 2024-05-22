Tüm dijital müzik platformlarında 600 milyona yakın dinlenme sayısına ulaşan Ebru Yaşar, 4 şarkıdan oluşan yeni projesi 'Yine Çalıyor'ı müzikseverlerle buluşturdu. Albümle ilgili konuşan Yaşar, "Yaptığım albümleri, müzikseverlere hizmet olarak görüyorum. Albüm yapanlara saygı duyuyorum, gerçekten zorlu bir süreç" dedi. Albümün çıkış parçası 'Kafamın İçi'ni Siyam ve Zeyd'le birlikte seslendiren sanatçı, "Yeni seslere öncü olmayı seviyorum, daha önce düetlerle yakaladığımız başarıları bir üst seviyeye taşımak için bu defa bir trio ile dinleyicinin karşısına çıkmak istedim" dedi.