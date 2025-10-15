Yeni sezonda seyircimiz çok heyecanlanacak

Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Kuruluş' dizisinin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. 'Kuruluş Orhan' setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin Flavius'u Şükrü Özyıldız dizi ve canlandırdığı Bizanslı komutan Flavius karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

YENİ ŞEYLER KEŞFETTİM

Dizide Flavius karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu birçok alanda aldığı eğitimler hakkında da konuştu. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız "Özellikle ok tarafında çok rahatmışım kendimde yeni bir özellik keşfettim" açıklamasıyla sözlerine devam etti.

EN BÜYÜK DÜŞMAN

Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Özyıldız: "Osmanlı'nın çatışacağı en büyük ve en temel düşman" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Yeni dönem için izleyicilerimizin çok heyecanlanması lazım" sözleriyle noktaladı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle çarşamba akşamları yayınlanacak.