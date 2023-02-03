Yeşilçam’ın en sevilen filmleri AKM’de

Türk sinemasının gelişmesinde en önemli dönemleri kapsayan 1950 ile 1970 yılları arasında çekilen Yeşilçam filmleri, AKM Yeşilçam Sinemasında 6-12 Şubat tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin hazırladığı gösterim programında; Hıçkırık, Gülşah, Çiçek Abbas, Hababam Sınıfı Güle Güle, Hudutların Kanunu, Kızılırmak Karakoyun, Bitirim Kardeşler, Şoför Nebahat, Tersine Dünya, Fırat'ın Cinleri, Feride, Hanım, Toprağın Teri, Susuz Yaz, Selvi Boylum Al Yazmalım, Karanlıkta Uyananlar ve Güllü gibi Türk sinemasına yön veren filmler var.