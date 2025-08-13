Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu

Türkpop müziği tarihimizin en önemli kadın vokallerinden Işın Karaca 'Kıskandığım Şarkılar' projesini büyük titizlikle hazırlıyor. 30 yıllık profesyonel kariyerinde her tarzı ustalıkla yorumlayan pop yıldızından projenin İlk teklisi 8 Ağustos'ta yayınlandı. Işın Karaca, Yıldız Tilbe'nin 1996'da seslendirdiği 'Dayan Yüreğim' adlı parçayı 29 yıl sonra yeniden yorumladı. Şarkıya iki versiyon ( orijinal ve summer Version) olarak dinleyicisiyle buluşturan Işın Karaca bu projede müziğin gerçekliğine, canlı enstrüman kullanımına, armonisine, ritme bir kez daha sahip çıktı.