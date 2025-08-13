Haberler Günaydın Haberleri Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu
Giriş Tarihi: 14.8.2025

Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu

Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu
Türk pop müziği tarihimizin en önemli kadın vokallerinden Işın Karaca 'Kıskandığım Şarkılar' projesini büyük titizlikle hazırlıyor. 30 yıllık profesyonel kariyerinde her tarzı ustalıkla yorumlayan pop yıldızından projenin İlk teklisi 8 Ağustos'ta yayınlandı. Işın Karaca, Yıldız Tilbe'nin 1996'da seslendirdiği 'Dayan Yüreğim' adlı parçayı 29 yıl sonra yeniden yorumladı. Şarkıya iki versiyon ( orijinal ve summer Version) olarak dinleyicisiyle buluşturan Işın Karaca bu projede müziğin gerçekliğine, canlı enstrüman kullanımına, armonisine, ritme bir kez daha sahip çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz