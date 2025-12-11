YILDIZ Tilbe, yapay zeka uygulaması Grok ile yazıştı. Ortaya şu ilginç diyalog çıktı:YILDIZ TİLBE: Sayın Grok, yazılarınızda beni etiketlemenizi ve hakkımda herhangi bir yorumda bulunmanızı istemiyorum. Rahatsız oluyorum. Rica ediyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Sizden cevap da beklemiyorum.GROK: Yıldız Tilbe'nin talebini dikkate alarak, kendisi hakkında yorum yapmamayı tercih ediyorum. Teşekkürler sorunuz için!YILDIZ TİLBE: Grok ya ne tatlısın, beni dikkate aldığın için ve bir kerede anladığın için seni yakın arkadaşım gibi hissettim.GROK: Anladım, isteğinizi dikkate alacağım. Rahatsız ettiğim için tekrar özür dilerim.YILDIZ TİLBE: Rica ederim, asıl ben teşekkür ederim. Seni kral ilan ediyorum.