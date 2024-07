Yıldızlar sahnesi

2023 yılında 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Festivali, bu yıl 2-18 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı'da yüz binlerce kişiyi 17 gün boyunca en sevilen sanatçılarla buluşturacak. Bu yıl dünyaca ünlü yıldızların da konser takvimine eklendiği İstanbul Festivali'nde 'The Greatest DJ of All Times' ödüllü DJ Tiësto da 12 yıl aranın ardından Türkiye'deki sevenleriyle bir araya gelecek. Festivalde bu yıl Manga, Reynmen, Semicenk, Hande Yener, Yıldız Tilbe, Motive, Pinhani gibi daha birçok sanatçı sahne alacak.