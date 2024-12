Yıldızları buluşturan gece

Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri 50. Altın Kelebek Ödülleri töreninde buluştu. Gecede Yetenekleri ve başarıları ile tanıdığımız Türkiye'nin sevilen sanatçıları ödüllerine kavuştu. Görkemli gecede, Kırmızı Halı'da şıklık rüzgarı esti.Geceye katılanlar arasında Aslı Tandoğan, Cansel Elçin & Zeynep Tuğçe Bayat, Ebru Yaşar, Esra Erol, Hasan Can Kaya, Hazar Ergüçlü, Levent Babataş & Demet Evgar, Nevra Serezli, Perihan Savaş, Salih Bademci, Sinem Kobal, Tülin Şahin ve Wilma Elles de vardı. 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmle oyunculuğa geri dönen Sinem Kobal, "Eşiniz Kenan İmirzalıoğlu ile bir projede rol almak ister misiniz?" sorusuna, "Bu tamamen nasıl bir senaryo ve hikaye olduğuyla ilgili. İkimizi de heyecanlandırmalı bu senaryo. Kısmet bakalım" diye yanıt verdi.Gecenin konukları arasında bulunan Simge Sağın, 2024 yılını değerlendirdi. Simge, "Benim yılım çok güzeldi. Her geçen yıl katlanarak daha yukarıya doğru giden bir kariyerim var" dedi.