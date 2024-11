Yılın en başarılı kadınları ödüllerine kavuştu

Dünyanın en köklü moda dergilerinden Harper's Bazaar'ın, tüm dünyada düzenlediği ve başarılı kadınları onurlandırmayı amaçlayan Women of the Year (Yılın Kadınları) Ödülleri, Türkiye'de ikinci kez sahiplerini buldu.Cemiyet, iş, spor, kültür ve sanat hayatından isimlerin bir araya geldiği 'Empowerment' (güçlendirme) temalı geceye, dünyaca ünlü modeller Jessica Stam ve Josephine Skriver da katıldı.Volvo Car Türkiye ve The Peninsula Istanbul sponsorluğunda düzenlenen, Jülide Ateş'in sunduğu gecede; Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan Birce Akalay'a ödülünü Demet Akbağ takdim etti. Gecede, Dijital Yıldız ödülüne Hande Erçel layık görüldü. Ödülünü sunucu Burcu Esmersoy'dan alan Erçel; "Kadını gerçekten anlayan ve değer veren insanlarla birlikte olmaktan mutluyum. Hakkımda söylenen bunca şeye, önüme bu kadar engel konulmasına rağmen bana ödül vermeniz ve bu cesareti sergilemeniz benim için özel ve onur verici'' diye konuştu. Yılın Global Modeli ödülüne Sedef Avcı layık görüldü.Yılın Yükselen Yıldızı ödülünü atv dizisi 'Bir Gece Masalı'nda rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun Dolunay Soysert'in elinden aldı. Genç oyuncu; "Bu yolculuğun henüz başında bu ödülle yolculukta destek almak çok güzel'' dedi.Yılın Erkeği ödülüne layık görülen Barış Arduç'a ödülünü Harper's Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen verdi. Arduç konuşmasında "Kendi hayallerinin peşinden koşan, biricik kız evladım da dahil olmak üzere gelecek nesillere şahane bir ilham kaynağı olabilen bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Naşide Gözde Durmuş, Yılın Bilim İnsanı, Begüm Khan Yılın Aksesuar Tasarımcısı ödülünün sahibi oldu. Yılın Global İkonu ödülü Jessica Stam'e ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif tarafından sunuldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise Yılın Sporcusu seçildi.Yılın Güçlü Kadın Dayanışması ödülünün sahibi olan oyuncu Meryem Uzerli'ye ödülü Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş tarafından takdim edildi. Uzerli konuşmasında şunları söyledi: "Bir hayat duruşu için ödül almak çok gurur verici. Başka kadınlara ilham verebildiğim için çok mutluyum. Tüm dünyada kadınlar farklı zorluklar yaşıyor, bu çok üzücü. Siz erkekler olarak neredesiniz? Bizim sağlıklı maskülen adamlara ihtiyacımız var. Neredeyseniz biraz ön plana çıkın ve konuşun lütfen! Son olarak medya dünyasındaki kadınlar olarak birbirimize şiddet uygulamayalım, birbirimizi kıyaslamayalım. O zaman bizim gücümüz azalıyor. Bizim kadınlar olarak bir olmamız lazım!"