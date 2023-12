Yılın kadınları ödülleri sahiplerini buldu

Harper's Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği Women of the Year Awards (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenledi. Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı The Peninsula Istanbul'da gerçekleşti. Ünlülerin akın ettiği gecede 'Yılın Global İkon'u dünyada ünlü model Karolina Kurkova seçildi. 'Yılın Kariyer Ödülü' profesyonel model Isabeli Fontana'nın oldu. Fontana'nın ödülünü eski manken Güzide Duran Aksoy takdim etti.Yılın Yükselen Yıldız'ı seçilen atv dizisi 'Safir' oyuncusu Özge Yağız'a ödülünü Ayten Alpün sundu. Birce Akalay, 'Yılın Bilim İnsanı' ödülünü Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah olan Dr. Dilek Gürsoy'a takdim etti. Gecenin tek erkek ödülü ise usta oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun oldu. Başarılı oyuncuya ödülünü senarist Sema Ergenekon takdim etti. 'Yılın Oyuncusu' ödülünün sahibi Tuba Büyüküstün'e ödülünü fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth sundu. Yılın Şefi seçilen Çiğdem Seferoğlu ödülünü Gamze Cizreli'den aldı. Global podyumlarda Türkiye'yi temsil eden ve 'Yılın Modelleri' seçilen Ece - Esin Bıçak'a, ödüllerini Ece Sükan verdi. Yaşam Boyu İkon ödülü anons edilen Ajda Pekkan alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Pekkan'a ödülünü Kenan İmirzalıoğlu takdim etti.YILIN Oyuncusu seçilen Tuba Büyüküstün, bir süredir yaşadığı Paris'e temelli yerleşmediğini söyleyip "Ülkemden temelli ayrılmak söz konusu bile olamaz. Burası benim anavatanım. Paris benim sevdiğim, içimin titrediği ikinci bir şehir. O yüzden git gel yapıyorum" dedi. Büyüküstün, yurt dışında oyunculuğa sıcak baktığını ve Fransızca'yı öğrenmeye çalıştığını açıklayarak "Başka bir dilde oynamak müthiş bir deneyim olur" diye konuştu.Kenanİmirzalıoğlu, 'Man of The Year' ödülünü almaya eşi Sinem Kobal ile geldi. Kobal'ın, gazetecilerle konuşurken terleyen eşinin terlerini silmesi gözden kaçmadı. İmirzalıoğlu, "Kadınlarımıza hep saygılı, nazik davranmalıyız. Bildiğiniz gibi zarif bir hanımefendi ile evliyim. Çok güçlü bir kadının elinde büyüdüm ablamla beraber, iki tane de kızım var. Bu konuda çok hassasım. Mesele erkek olmak değil mesele beyefendi olmak" dedi. Kobal eşinin nasıl bir baba olduğunu soran gazetecilere "Kızlarım ve ben çok şanslıyız" diye cevap verdi. Hep sert karakterleri oynayan İmirzalıoğlu'na da evdeki hali soruldu. Oyuncu "O karakterler sevdiklerine sert değildi, kızdıklarına sertti" diye konuştu.Geceye katılanlar arasında bulunan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, çocuğunu kendi Türk kültürü ile yetiştirmek ve ülke özlemi nedeniyle Amerika'dan Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Ece Sükan ise gecede adının birlikte anıldığı Çağatay Ulusoy'la ilgili açıklama yaptı. Sükan, rol arkadaşı ile aralarında sanıldığı gibi aşk olmadığını söyleyip "Çağatay arkadaşım. Bir şey olsa zaten görürsünüz ama kalbim boş" dedi.