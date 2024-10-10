Yönetmene tazminat cezası

ABD'de ırkçılığın yaygın olduğu 1930 ve 1940'lı yıllarda siyahi müzisyenlere büyükelçiliğin kapılarını açan dönemin Türkiye'sinin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün ile oğullarının hikayesini anlatan ve dava konusu olan belgesel için mahkeme kararını verdi. 2019'da Cazın Sultanları adıyla çekimlerine başlanan ve yönetmenler Mesut Gengeç ile Ümran Safter arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yarıda kalan belgesel, Ümran Safter tarafından Gengeç'ten habersiz şekilde bitirilerek 'Kapıyı Açık Bırak' ismiyle bitirilince Mesut Gengeç dava açmıştı. İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 200 bin maddi, 35 bin manevi tazminat tutarının 2019'dan itibaren faiziyle birlikte Mesut Gengeç'e ödenmesine hükmetti.