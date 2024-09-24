Zuhal’i beladan Tayfun kurtardı

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık'ın paylaştığı, atv'nin yeni dizisi 'Karadut', heyecan dolu ilk bölümüyle ekrana geldi. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizide, Zuhal'in aşkı tanıdığında yaşadığı değişim anlatılıyor. İlk bölümde; başarılı kişisel gelişim uzmanı Zuhal Erdem, üç kız kardeşi ve babasıyla birlikte bir düzen içinde yaşarken hayatı bambaşka bir yöne doğru gitmeye başladı. Kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarıyla birlikte özel hayatındaki yalnızlığıyla yüzleşen Zuhal, sahte bir isimle üye olduğu tanışma uygulamasından biriyle iletişim kurmaya başladı. Zuhal, mesajlaştığı kişinin Aslı'nın arkadaşı Bora'nın kuzeni Tayfun olduğunu öğrendi. Bu duruma sessiz kalmak istemeyen Zuhal, Tayfun'un karşısına çıktı ve gerçekte kim olduğunu söyledi. Büyük bir şok yaşayan Tayfun, Zuhal'e sert bir dille tepki gösterdi. Bu sırada Zuhal, Begüm'ün başına açtığı beladan Tayfun'un yardımıyla sıyrıldı. Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Aslı'nın planları ise kayınvalidesi Rezzan'ın müdahaleleriyle istediği gibi gitmemeye başladı.