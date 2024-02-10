T.C. Ankara Batı 8. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/348 Esas

KARAR NO : 2023/898

Davacı Yakup SONKURT Tarafından Davalı Natalya SHARPOVA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasında verilen karar gereğince;

Davalı Natalya SHARPOVA'a UYAP sistemindeki yurt içi adreslerine çıkarılan tebligatların iade döndüğü, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarıda Anlatılan Nedenlerle;

1-DAVANIN KABULÜ ile; KARS ili, Merkez ilçesi, BAYRAMPAŞA Köy/Mah, Cilt no:1, Hane no:70, BSN:32'de nüfusa kayıtlı, GENCER ve LEVİM oğlu, 01/12/1973 KARS doğumlu, 26354086194 T.C Kimlik nolu davacı YAKUP SONKURT ile YEVGEN ve LÜDMİLA kızı, 31/07/1975 UKRAYNA doğumlu, 99343027300 yabancı kimlik numaralı NATALYA SHARPOVA'nın TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Dair, davacı ve davacı vekilinin huzurunda, davalı tarafın yokluğunda verilen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Basın No: ILN01981642

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