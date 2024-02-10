T.C. GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/523 Esas Davacı, MALİYE HAZİNESİ vekili tarafından Mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;Miras bırakan 55894490734 T.C kimlik numaralı Hasan ve Elif'den olma, 01/07/1945 doğumlu, Sivas İli, Gürün İlçesi, Tülmen Mah/Köyü, 86 Cilt, 58 Aile Sıra No, 1 sırada nüfusa kayıtlı ZÖHRE ASLAN'ın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, Miras Bırakan ZÖHRE ASLAN'ın mirasçılarının 1 ay ara ile 2 kez gazetede yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaat etmesi, aksi takdirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu 2. kez ilanen tebliğ olunur. 05/02/2024

Basın No: ILN01981633

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