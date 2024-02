T.C. GAZİOSMANPAŞA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/817 Esas

KARAR NO : 2023/891

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/11/2023 tarihli ilamı ile 265/1, 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Kasım ve Ayten oğlu, 08/02/2000 doğumlu, Adana, Yüreğir, Sarıçam mah/köy nüfusuna kayıtlı OGÜN CAN KAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış,GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TİRAJI 50.000 ÜZERİNDE BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.02.2024

Basın No: ILN01981466

#ilan.gov.tr