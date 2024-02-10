T.C. İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88742836-2021/693-Ceza Dava Dosyası 08.02.2024

İSTANBUL 49.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 09.05.2023 tarih 2021/693 esas 2023/255 karar sayılı ilamı ile; Arab ve Zarifa'dan olma Filistin 01.01.1991 D.lu sanık Ahmed ABİYAMAN'ın Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan TCK.nun 142/2-b.2 maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.

Basın No: ILN01981730

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