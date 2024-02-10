T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1649 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan Veraset davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Miras bırakan İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Yeniköy Mah./köyü, C.13, H.249, Bsn:4'de nüfusa kayıtlı, 37783647016 T.C. Kimlik Numaralı Yusuf Vesim ve Hayriye oğlu NEBİH BÜYÜKÇAPAN 'ın mirasçılarının tamamının bulunamadığı ve tamamının bilinemiyor olması nedeniyle murisin varsa mirasçılarının son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01981680

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