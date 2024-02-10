T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:02

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İli Avcılar İlçesi Avcılar Mahallesi Cihangir Mevkii 111 Ada 2 Parselde kayıtlı 3.309,33 m² yüzölçümlüArsa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Adresi : Cihangir Mahallesi, Şehit Jnd Kom. AyhanArslan Sokak No:4 Avcılar / İSTANBULYüzölçümü : 3.309,33 m2İmar Durumu : Dini Tesis alanında kalmaktadır.Kıymeti : 33.093.300,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. TEK,TEDAŞ VE TEAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKLARI, BELGELERİNE ULAŞILAMAYAN ÜÇ ADET İCRA DAİRELERİ HACİZ ŞERHİ VEAVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ HİSSESİNDE"KAMUYA TAHSİSLİDİR HACZEDİLEMEZ"ŞERHİ İLE BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMIŞ OLUP TÜM BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE TESCİL İŞLEMİ YAPILACAKTIR

08/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01981624

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