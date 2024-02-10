Örnek No:55*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2021/12 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İli Avcılar İlçesi Avcılar Mahallesi Cihangir Mevkii 111 Ada 2 Parselde kayıtlı 3.309,33 m² yüzölçümlüArsa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Cihangir Mahallesi, Şehit Jnd Kom. AyhanArslan Sokak No:4 Avcılar / İSTANBUL
Yüzölçümü : 3.309,33 m2
İmar Durumu : Dini Tesis alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 33.093.300,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. TEK,TEDAŞ VE TEAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKLARI, BELGELERİNE ULAŞILAMAYAN ÜÇ ADET İCRA DAİRELERİ HACİZ ŞERHİ VEAVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ HİSSESİNDE"KAMUYA TAHSİSLİDİR HACZEDİLEMEZ"ŞERHİ İLE BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMIŞ OLUP TÜM BU ŞERHLER İLE BİRLİKTE TESCİL İŞLEMİ YAPILACAKTIR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/03/2024 - 14:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/03/2024 - 14:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 14:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:02
08/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01981624
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