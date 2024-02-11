T.C. YATAĞAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/170

KARAR NO : 2023/671

SANIK :TAHİR HAJYAHYA, Ahmed ve Fatma oğlu, 02.02.1999 İdlip dğ.

SUÇ TARİHİ :15.02.2022

Kasten yaralama (TCK 86/1) suçundan, sanık Tahir HAJYAHYA hakkında, Mahkememizin 13.09.2023 tarih, 2023/170 E, 2023/671 K. sayılı kararı ile yokluğunda, 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı CMK'nın 231/5 maddesince verilen mahkumiyete dair hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Sanığa tüm araştırmalara rağmen ulaşılamaması nedeniyle tebliğ işlemi yapılamamış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı T.K' nun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Yurt genelinde yayın yapan bir gazete ile yine Yurt genelinde yayın yapan bir internet sitesinde ilanen tebliğine,İlan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01982137

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