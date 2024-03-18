CİZRE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

Esas No : 2023/307 Karar No : 2023/407 SANIK : MURAT CAĞIRCI; Nurettin ve Fethiye oğlu, 20/10/1994 CİZRE doğumlu, ŞIRNAK,CİZRE, Dağkapı mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:50341818796

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda kendisine hiçbir şekilde ulaşılamayan sanık Murat CAĞIĞRCI'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, mahkememizin 25/07/2023 tarih, 2023/307 Esas, 2023/407 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

Sanık Murat CAĞIRCI'nın müşteki İbrahim'e yönelik yaralama eylemi nedeniyle 2.240 TL. Adli Para Cezası ile,

Sanık Murat CAĞIRCI'nın müşteki Ömer'e yönelik yaralama eylemi nedeniyle 2.240 TL. Adli Para Cezası ile,

Sanık Murat CAĞIRCI'nın müşteki Muhammed Mirza'ya yönelik yaralama eylemi nedeniyle 2.240 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına ve ayrı ayrı verilen para cezalarının eşit 8 taksit halinde tahsiline karar verilmiştir.

İş bu gerekçeli kararın ilanen tebliğine, gerekçeli kararın sanığa tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak suretiyle Mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ olunur. 14/03/2024

Basın No: ILN02003463

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