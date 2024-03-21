BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/439

KARAR NO : 2023/138

Davacı BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalılar Çiğdem Çavdar ve arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 04/04/2023 tarihli gerekçeli karar ile;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile

-4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi gereğincedava konusu Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mah, 6002 ada, 15 nolu parsel, "1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 bağımsız bölümlerindeki taşınmazların davalılar adına kayıtlı tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

2-)2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi gereğince dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin16.043.424,00 TL olduğunun TESPİTİNE, bu bedelden 10.722.010,00 TL acele el koyma bedeli düşüldükten sonra kalan ve DEPO EDİLEN 5.341.414,00 TL kamulaştırma bedelinin

a-Muris Ali Osman İĞREK' in tam hisse ile malik olduğu 1 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL'nin mirasçılarına bölünmesi ile Saadet İĞREK'e 102.719,50 TL, Memduha GÖRKER 102.719,50 TL, Orhan İĞREK 102.719,50 TL, Murat Kamil İĞREK 102.719,50 TL,

b-Davalı Mubarek D M JAROUB'in 2 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL,

c-Davalı Çiğdem ÇAVDAR'ın 4 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL,

d-Davalı Nebiye ÇİÇEK'in 5 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL,

e-Davalı Nejla DENİZLİGİL'in 6 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL,

f-Davalı Khaled Musa Muhammed HİBANA 7 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL,

g-Davalı Mustafa ÇİRÇİ' in 8 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL,

h-Davalı Mubarek ALSWOAIEGH 9 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL,

ı-Davalı Ashraf Moh A ELKHOJA 10 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL,

i-Davalı Aynur YAZICI ve Feridun BOLKAN'ın 1/2 paydaş bulunduğu11 no.lu Bağımsız Bölümün değeri:410.878,00 TL'nin yarı yarıya Aynur Yazıcı'ya, 205.439,00 TL, Feridun Bolkan'a 205.439,00 TL,

j-Davalı Wafaa S Aj ALSELM 12 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL,

k-Davalı Fertur Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 13 no.lu Bağımsız Bölümün değeri:410.878,00 TL,

l-Davalı Fertur Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 14 no.lu Bağımsız Bölümün değeri: 410.878,00 TL'sinin nemaları ile birlikte derhal ödenmesine, davanın açıldığı tarih olan 25/10/2021 tarihinden 4 ay sonrası olan25/02/2022 tarihinden karar tarihi olan 04/04/2023 tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına,

3-Davacı tarafça depo edilen bedelin hükmün kesinleşmesini beklemedendavalılara tapu/miras payları oranında nemalarıyla birlikte ödenmesi için ilgili banka şubesine yazı yazılmasına, tapu kaydında ipotek, haciz, vakıf icaresi vb. şerhi var ise ödeme sırasında kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

13/07/2023 tarihli ek karar ile;

Mahkememizin05/04/2023 tarihli 2021/439 Esas 2021/138 karar sayılı kararının hüküm kısmına 1. Maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9. Madde eklenmiştir.

10- Davanın KABULÜ ile -4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi gereğincedava konusu Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mah, 6002 ada, 15 nolu parsel, 14 nolu bağımsız bölümündeki taşınmazın davalı adına kayıtlı tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

26/04/2023 tarihli davacı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından verilen istinaf dilekçesi ile; Mahkememizden verilen kararın bedel bakımından usul ve yasaya aykırı olduğundan bahisle istinaf edilmiştir.

Davalılar Ashraf Moh A Elkhoja, Mubarak Alswoaıegh, Mubarak D M Jaroub ve Wafaa Saj Alsalem'e gerekçeli karar, ek karar ve istinaf dilekçesine karşı bedel yönünden kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf edebilecekleri hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/01/2024

Basın No: ILN02006478

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