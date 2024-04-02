T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/531 Esas 20/09/2023 MALİYE HAZİNESİ ile MEHMET EFENDİ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Dava konusu Isparta İli Merkez İlçesi, Hisar Mahallesi 2161 ada 9 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen Mehmet Efendi isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023/531 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.

GAİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN İLGİLİ KİŞİ :MEHMET EFENDİ

Basın No: ILN01901282

#ilan.gov.tr