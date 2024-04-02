T.C. KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya No: 2023/1 Tereke Satış

TEREKENİN TASFİYESİNİN BASİT USULDE YAPILACAĞINA DAİR KARAR

Miras Bırakan : Ferruh BİRGÜL (T.C.Kimlik No: 28892089590), Ali ve Naciye oğlu, 06/01/1973 Doğumlu, Kocaeli-Kartepe-Karatepe nüfusuna kayıtlı. Ölüm Tarihi: 03/08/2015

Mahkemesi : Kocaeli 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/03/2023 tarih 2022/34 Tereke 2023/12 Karar sayılı kararı.

Miras bırakan Ferruh BİRGÜL'ün terekesinin TMK 612.maddesi uyarınca terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile başlatılmıştır.

Tereke tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup, alacaklıların ve borçluların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklarını, borçlarını ve iddialarını belgeleri ile birlikte Memurluğumuza bildirmeleri, bildirim yapmayanlar için TMK 629.maddesinde öngören sonuçların uygulanacağı, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K 166 ve 218. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 29/03/2024

Basın No: ILN02013035

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