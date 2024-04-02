T.C. NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Müteveffadan alacakları olanlar ile taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar İİK nun 218. Maddesi gereğince ilandan itibaren 1 Ay ( 30 gün ) içerisinde tasfiye memurluğuna yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini( senet, defter, hülasası vs) asıl ve onaylı örneklerini tevdi etmeleri, Müteveffaya borçlu olanların aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İİK nun 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk doğuracağı Müteveffanın taşınır ve taşınmaz mallarını elinde bulunduranların o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartı ile aynı süre içinde tasfiye memurluğu emrine tevdi etmeleri, aksinin cezai sorumluluk doğuracağı gibi rüçhan haklarından mahrum kalacakları İİK nun 166. Maddesi veTMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan ve tebliğ olunur.

TASFİYE MEMURLUĞU Sayı :2022/8 Tereke Satış 14/03/2023Aksaray ili Ortaköy ilçesi Çatın mah/köy nüfusa kayıtlı1989 doğumlu 06/08/2021 tarihinde vefat eden müteveffa ALİ BOZ 'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden TMK nun 612 Maddesi ve İİK nun 208. Maddeleri gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.

Basın No: ILN02013120

#ilan.gov.tr