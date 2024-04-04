YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Selin AK tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen 16.04.2016 tarihli e-postada yer alan iddialarla ilgili olarak; Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yürütülen ceza soruşturması sonucunda düzenlenen fezlekedeki teklif, Son Soruşturma Yetkili Kurulunun 08.09.2022 tarihli toplantısında görüşülmüş olup şikayet edilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi yetkilileri hakkında verilen 2022/49 sayılı karara müşteki sıfatıyla Selin AK'ın 4483 sayılı Kanunun 9'uncu maddesi uyarınca 10 gün içinde Danıştay nezdinde itiraz edebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02013285

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