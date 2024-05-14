MARDİN KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2013/138 Esas

KARAR NO : 2016/42

Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 20/04/2016 tarih ve 2013/138 Esas, 2016/42 Karar sayılı kararı davacı Benisuade Al ve mirasçılarının davasının reddine,asli müdahil hazinenin açtığı davanın kabulüne, Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Girmeli Köyü, Kendal Deresi Mevkisindeki kain 43 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile tarla vasfı ile hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, karar verilmiş olup, verilen karar Davalı Mehmet Şerif ALTUN ve arkadaşları vekili Av. Ahmet DUYAN tarafından temyiz edilmiş olup, mahkememiz kararı Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2021/3485 Esas 2022/5060 Karar sayılı kararı ile davalı Mehmet Şerif Altun ve arkadaşları vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulüyle, Yerel Mahkeme hükmünün 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanacak olan 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA karar verilmiş olup,

Yargıtay İlamı; Tüm araştırmalara rağmen bulunamayan Mardin İli Nusaybin ilçesi Girmeli Köyünden kimlik bilgileri tespit edilemeyen Şakir İM, Bedriye UÇAR, Ahmet AYBAR, Adle AYBAR, Münire İNAL, Halime ACAR, Reya AYBAR, Zekiye AYBAR, Hatice AYBAR, Adle AYBAR, Fatma AYBAR, Hamdiye AYBAR, Mehmet AYBAR ile Edibe NEDİMOĞLU,Naif oğlu, 20/02/1981 Nusaybin doğumlu, 496*****494 TCKN'lu Fikret ACAR, Naif kızı, 20/02/1972 Nusaybin doğumlu, 496*****276 TCKN'lu Edibe ACAR, Naif kızı, 26/04/1968 Nusaybin doğumlu,457****510 TCKN'lu Azize ARSLAN, Naif oğlu 20/02/1976 Nusaybin doğumlu, 496*****330 TCKN'lu Mahsum ACAR, Osman kızı, 01/06/1988 Nusaybin doğumlu, 413*****494 TCKN'lu Yasemin YEŞİLMEN'e tebliğ edilememiş olup, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 30/05/2022 tarihli ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunabileceğiniz hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/04/2024

Basın No: ILN02031185

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