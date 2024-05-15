T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/161 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya İli Battalgazi İlçesi Dernek Mahallesi 6442 ada 8 parsel (eski 5101 ada 31 parsel) Kamulaştırmayı yapan davacı idare Malatya Büyükşehir Belediyes,, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/161 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02032672

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