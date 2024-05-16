T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/538 Esas 09/05/2024

BASIN İLAN KURUMUNA

Mahkememizin 2023/538 Esas sayılı dava dosyasında, Davacı, Mehmet Çevik İleDavalılar , Ahmet Akgün, Ahmet Kenar, Aynur Alp, Azmi Akgün, Hatice Akgün, Havva Mumcu, Oktay Akgün, Rüya Kenar, Sevim Ortaç, Sultan Kalaycık, Ümit Akgün, Vesile Ertekin arasında dava konusu Sinekçi köyü 115 ada 15 numaralı parselde ekli krokide görüleceği üzere bir kısmında davasız ve aralıksız 1990 yılından beri malik sıfatıyla zilyet olduğunu, dava konusu taşınmaz üzerinde evinin olduğunu, dava konusu taşınmazı davacının babası Fehime Kenar'dan 1964 yılında muhtar senediyle satın aldığını, asıl sahiplerinin Hüsnü ve Safiye Akgün olduğunu, dava konusu taşınmazın tapu iptali ve kendi adına tescilini, mümkün değilse davalıların hisseleri oranında bedel tespit edilerek tarafına ödenmesini talep ve dava ettiği, duruşmasının 10/09/2024 günü saat 10:20 'de yapılacağı hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02032626

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