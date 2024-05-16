T.C. KARŞIYAKA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26355101-2023/238-Ceza Dava Dosyası 13.05.2024

Konu :İLAN

İLAN

Avni ve Necla oğlu 30/08/1997 Konak doğumlu UMUT ZORBİLMEZ hakkında görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçlarından mahkememizce yapılan yargılaması sonunda;

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan 15 ay hapis ve hakaret suçundan 1 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar verilmiş olup,

Sanık Umut Zorbilmez'in beyan adresi olan İmbatlı Mah. 6072 Sk. No:20 İç Kapı No:9 Karşıyaka/İzmir adresine karar tebliği için tebligat çıkarıldığı, ancak adres kapalı olup, muhatap tanınmadığından tebligatın iade edildiği, bunun üzerine adres araştırması için yazılan yazılara verilen cevapta herhangi bir adrese ulaşılamadığı, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin de bulunmadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden başlayacak 7 günlük süre içerisinde mahkememize yada herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği, değerlendirmenin İzmir Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı, İlanen duyurulur.

Basın No: ILN02033550

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