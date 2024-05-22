SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 09.05.2024 tarih ve 575 sayılı kararıyla , Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, imar planında; "TAKS:0,60 - E:2,00 – Yençok: 6 Kat Ticaret Alanı" kullanımına isabet eden; İlimiz Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, 0 Ada, 4278 No.lu Parselde kayıtlı 146.879,58 m² yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın, tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile tamamı peşin veya %25'i peşin, geri kalanına 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda" yer alan tecil faiz oranının uygulanması ve sözleşme tarihinden 1 ay sonra başlanılması koşuluyla aylık olarak 6 eşit taksitle ödenmek üzere satışının yapılmasına ilişkin ihale Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 20.05.2024 tarih ve 594 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Bu nedenle; Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 09.05.2024 tarih ve 575 sayılı kararıyla 30.05.2024 Perşembe günü Saat:14.30'da yapılmasına karar verilen ihalenin iptal edildiği ilan olunur.

Basın No: ILN02036636

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