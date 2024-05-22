T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/965 Esas

Konu : İlan

Davacı tarafından açılan Mirasçılık belgesi istemi davasının yapılan yargılamasında;

Türk Medeni Kanunu'nun 594 maddesi uyarınca mirasçıları tespit edilemeyen; Muris Manisa İli, Salihli İlçesi, Eskicami, 5 Cilt, 379 Hanede, 3 birey sıra numarası ile nüfusa kayıtlı, Ömer ve Elif oğlu 01.07.1913 Salihli doğumlu, 05.04.1984 tarihinde vefat eden, 45457635122 T.C. Kimlik Nolu OSMAN BULMUŞ'un yapılan tüm araştırmalara rağmen mirasçıları tespit edilemediğinden, mirasçıların işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594.maddesi gereğince mirasçılarının miras sebebiyle ortaklığın giderilmesi davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususları ilan olunur.

Basın No: ILN02036382

#ilan.gov.tr