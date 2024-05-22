T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 23.05.2024 00:00
ESAS NO : 2023/488 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ / BABAESKİ
MEVKİİ : BAĞLAR
ADA NO : 187
PARSEL NO : 41
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 11.495,48
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yüksel GÜRSEL ve Işıl FİLİZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/488 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/05/2024
Basın No: ILN02036455
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