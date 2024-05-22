T.C. BABAESKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/488 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KIRKLARELİ / BABAESKİ

MEVKİİ : BAĞLAR

ADA NO : 187

PARSEL NO : 41

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 11.495,48

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yüksel GÜRSEL ve Işıl FİLİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/488 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/05/2024

Basın No: ILN02036455

#ilan.gov.tr