T.C. DENİZLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/32 Esas17/05/2024 Konu : GAİPLİK İLANIMALİYE HAZİNESİ ile DENİZLİ DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kiremitçi Mahallesi 517 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın hissedarları olanAli KOCAİRİ (Hüseyin oğlu), Hatice (İsabeylioğlu oğlu Osman kızı), İsmail (Kocaibrahimoğlu Mehmet oğlu), Zübeyde ( Kocaibrahimoğlu Mehmet kızı), Mehmet kızı(Şevkioğlu Mehmet oğlu),Tevfik (Sürücü Hasan oğlu ) kimlikleri tespit edilemeyen hissedarların gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17/05/2024

Basın No: ILN02036385

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