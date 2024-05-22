T.C. İSTANBUL 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/181 Esas

DAVALI : ALİ RIZA KORKMAZ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Davacı Vehbi MISIROĞLU vekili tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına ait dava dilekçesinde özetle; Muris 27481361574 T.C. kimlik numaralı Osman Mısırlıoğlu, 17.08.2015 tarihinde vefat etmiş olup geriye mirasçıları olarak davacı müvekkil ve davalılar kalmış olduğunu, davacı ve davalılar davaya konu olan; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, 508 Ada, 66 Parsel numaralı, Bursa ili, İnegöl İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 7 Pafta, 76 Ada, 84 Parsel numaralı, Bursa ili, İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, Kürekçidere Mevkii, 72 Pafta, 406 Ada, 60 Parsel, 4 No'lu Bağımsız Bölüm numaralı,Bursa ili, İnegöl İlçesi, Hayriye Köyü, Karaağaç Mevkii, İ23A02A Pafta, 103 Ada, 45 Parsel numaralı, Bursa ili, İnegöl İlçesi, Hayriye Köyü, Dikencik Mevkii, İ23A02D02A Pafta, 105 Ada, 1 Parsel numaralı, Bursa ili, İnegöl İlçesi, Hayriye Köyü, Dikencik Mevkii, İ23A02A02D Pafta, 105 Ada, 4 Parsel numaralı, Bursa ili, İnegöl İlçesi, Hayriye Köyü, Köyiçi Mevkii, İ23A02D1D Pafta, 127 Ada, 23 Parsel numaralı Bursa ili, İnegöl İlçesi, Hayriye Köyü, Kürekçidere Mevkii, İ23A01C Pafta, 132 Ada, 425 Parsel numaralı gayrimenkuller üzerinde elbirliği ile mülkiyet sahibi olduklarını, adı geçen taşınmazlar üzerinde bulunan ortaklığın giderilmesi için aynen taksim mümkün olmadığından taşınmazlar için satış yoluna gidilerek elde edilen paranın ekte sunulan veraset ilamında belirtilen hisseler oranında taksimine karar verilmesini talep etmiş olup, iş bu dava dilekçesi belirtilen adresinize tebliğe gönderilmiş olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mernis adresinizin bulunmaması ve adres araştırmasından da bir netice alınamaması sebebiyle dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününün ve dava dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup; iş bu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde HMK'nin 129.maddesindeki bütün unsurları içeren ve iddialara karşı savunmalarınızı ve savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları, hangi delillerle ispat edileceğini, dayanılan hukuki sebepleri ve ayrıca ilk itirazları içeren cevap dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masraflarıyla birlikte mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, Ön inceleme duruşma gününün 25/06/2024 günü saat09.30'da yapılacağı, duruşmanın gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacağı, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğine, HMK 320/2 maddesi uyarınca daha önce karar verilemeyen hâllerde ilk duruşmada dava şartları ve ilk itirazlarla hak düşürücü süre ve zaman aşımı hakkında beyanlarınızın alınacağı, daha sonra iddia ve savunmalar çerçevesinde, anlaşılan ve anlaşılamayan hususların tespit edileceği, uyuşmazlık konularının tespitinden sonra Hâkimliğimizce sulhe davet edileceğiniz, sulh olmadığınız takdirde anlaşamadığınız hususların nelerden ibaret olduğunun tutanağa yazılacağı ve bu tutanak esas alınarak bir taraf gelmese bile diğer tarafın talebi ile tahkikat duruşmasına devam edileceği hiçbir taraf gelmediği takdirde ise dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur. (HMK'nun 139. maddesi)

Basın No: ILN02036461

#ilan.gov.tr