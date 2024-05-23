İLAN

MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/287 Esas

Davacılar, Ahmet Cengiz, Ayşe Cengiz, Cumhur Cengiz, Fatma Can, Muzaffer Cengiz, Naciye Hurmadalı, Sibel Cengiz Kömürcüoğlu, Şükran Ünal tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Antalya ili, Manavgat ilçesi, Aksaz mahallesi 148 ada sınırları içerisinde bulunan, Kuzeyi tapulama harici yer ile45 parsel ve 46 parsel olan doğusu tapulama harici yer, Güneyi tapulama harici yer, Batısı 47 parsel ile çevrili 2.018.73 m²'lik taşınmazın mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden; Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN02037592

#ilan.gov.tr