T.C. ADANA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/135 Esas

Dava konusu Adana ili, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, 278 ada, 14 parsel numaralı taşınmazda hissedar olan Hüseyin'in kim olduğu ve nerede olduğu bilinmediğinden Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2010/3876 Esas, 2011/1787 Karar sayılı ilamında 3561 sayılı yasa gereği Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğine karar verilmesi adına davası açılmış olup, Mahkememiz dosyasında davalı Hüseyin'i tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ oldukları hakkında bilgisi olanlar ve nerde olduklarını bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/135 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Hüseyin hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu İLANEN DUYURULUR.14/05/2024

Basın No: ILN02037139

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