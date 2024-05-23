T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2023/224 Esas 13/05/2024 Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen davalı Masum Batun (T.C.:49468572476) hakkında Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup Batman İli,Merkez İlçesi, Kohikan Köyü 2196 ada 4 parselin 361,00 m2'lik kısmını TEİAŞ kamulaştıracaktır. 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, aksi halde bedele ilişkin kararın kesinleşerek taşınmazın TEİAŞ adına tescil edileceği ve bedelinin Vakıf Bank Batman Şubesine adınıza yatırılacağı, tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde yapmanız, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği, duruşmanın atılı bulunduğu 26/09/2024 günü saat 09:30'da Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02037633

#ilan.gov.tr