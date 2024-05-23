T.C DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/541+599+593+597+603

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizin;

2023/541 Esas sayılı dosyasından Davalı BOZBAYLAR MERMER MADEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine DENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ KOCABAŞ MAH. 449 ADA 31 PARSEL NO:957 taşınmazın 16.700,00 m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2023/603 Esas sayılı dosyasından Davalı Emine ALTUN, Akkız ŞİMŞEK, Ali SARI, Mehmet SARI, İsmail SARI, Sultan ÇAKIR, Sevilay SARI, Ali SARI Elif SARI Şahin SARI İsmail SARI, Neşe SARI, Emre SARI aleyhine DENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ KOCABAŞ MAH. 449 ADA 132 PARSEL NO:386/1 taşınmazın 7,567,00 m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2023/599 Esas sayılı dosyasından Davalı Sevim ASLAN, Süleyman KİPRİT, Mesut TÜRKOĞLU, Elif ÖZELOĞLU Hasan KAHYAOĞLU Döndü COŞKUN Abidin KAHYAOĞLU İsa KAHYAOĞLU Döndü ŞAHİN, Döndü ŞAHİN, Gülsüm ALTUN, Mustafa ŞAHİN, Sultan ŞAHİN, CEMAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,aleyhine DENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ KOCABAŞ MAH. 449 ADA 84 PARSEL (ESKİ PARSEL NO:2465) 21.206.46 m2 taşınmazın 19,509,94 m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği

2023/593 Esas sayılı dosyasından Davalı Nihat Eren ÇIRALI aleyhine DENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ KOCABAŞ MAH. 449 ADA 195 PARSEL 23.800.00 m2 taşınmazın (ESKİ PARSEL NO:94) 23.800.00 m2kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2023/597 Esas sayılı dosyasından davalı Sevim ASLAN, Serap YİĞİT, Mustafa ASLAN, Döndü ASLAN, Sultan ASLAN, Hüseyin ASLAN, aleyhine DENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ KOCABAŞ MAH. 449 ADA 115 PARSEL 12.800.00 m2taşınmazın (ESKİ PARSEL NO:1221) 7.680.00 m2 kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalılarınyukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur.. 26/02/2024

Basın No: ILN02037399

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