T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/397 Esas

KARAR NO : 2024/231

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/02/2024 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Hakkı ve Safiye oğlu, 19/09/1981 doğumlu, Kars, Merkez, Kozluca mah/köy nüfusuna kayıtlı SERKAN KAZAN tüm aramalara rağmen bulunamamış,karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 'in üstünde BİR GAZETEDE ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesindeİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.05.2024

Basın No: ILN02037204

#ilan.gov.tr