T.C. İZMİR 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/613 Esas

LEHİNE VASİYET YAPILAN : 1938 doğumlu MARGARETHA MARİA JULİANA

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 24/04/2024 tarihli tensip zaptı gereğince vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Vasiyet edeni Orhan Onar olan Dikili Noterliğinin 18/08/1997 tarih ve 05518 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetname Başlıklı belgede ''İzmir ili, Dikili İlçesi, İsmet paşa Mah. Geren Mevkiinde tapunun 1584 yevmiye, 63 cilt, 6131 sayfa, 12/06/1996 tarih, 495 ada, 146 parselinde kayıtlı 470 metrekarelik arsa üzerinde bulunan 6/16 hisse ve dubleks Kat:1 nolu meskenimi 1938 doğumlu MARGARETHA MARİA JULİANA' ya vasiyet ediyorum'' şeklinde vasiyet düzenlediği,

Vasiyet edeni Orhan Onar olan Dikili Noterliğinin 17/07/2002 tarih ve 3062 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetten Rücu Senedi başlıklı belgede ''Dikili Noterliğinden 18/08/1997 tarih ve 5518 y.no ile tanzim ettirmiş olduğum vasiyetnameden bu kerre gördüğüm lüzum üzerine rücu ediyorum. Bundan böyle adı geçen vasiyetnamenin hiçbir hükmünün ve geçerliliğinin bulunmadığını beyan ederim'' şeklinde vasiyette bulunduğu anlaşılmıştır.

Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameleri kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı gazetede yayınlandığı ilan tarihinden itibaren BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN02037646

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