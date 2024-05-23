T.C. İZMİR 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.94066817-2022/62-Ceza Dava Dosyası 21.05.2024 İLAN METNİ

Güveni kötüye kullanma suçundan sanık; Mehmet ve Hande Saadet oğlu, 01/06/1986 İzmir d.lu. Mahmut ERSİVRİ mahkememizde yapılan yargılaması sonunda TCK 155/1 md. gereğince neticeten 6.000 TL ve 5.000 TL adli para cezalarıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine ya da ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise ceza infaz kurumu idaresine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak ,ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02037395

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