T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 10:34

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 14:16

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 702 Ada, 1 Parsel, S5 Blok, Asma Kat, 86 nolu bağımsız bölümünKüçükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2023/945 Esas sayılı dosyasından alınan 01/12/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre;Kıymet takdiri istenilen taşınmaz; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Saraçlar Sanayi Sitesi S5 Blok, Asma Kat 86 Bağımsız Numaralı adresinde mevcut tapunun 702 ada 1 parsel sayılı 106.796,96 m² alanlı arsa üzerinde Blok Şeklinde B.A.K. tarzda Atölye ve İşyerlerinin mevcut olduğu görülmüştür.Dava konusu taşınmaz bulunduğu binanın; Asma katında, atölye olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiş bir taşınmaz olup, duvarları sıvalı badanalı, zemini beton şeklinde olup, 25,00 m² net, 28,50 m² brüt kullanım alanına sahip, elektrik ve suyu mevcut, ısınma sistemi bulunmayan, giriş kapısı demir profilden imal edilmiş bir taşınmaz olduğu tarafımızdan görülmüştür.Ayrıca dava konusu taşınmazların bulunduğu bina; bodrum + zemin +asma kat + 1 normal kattan müteşekkil olup tamamının depo ve imalat amaçlı kullanılan iş yerlerinden oluştuğu, konum itibari ile her türlü Belediye sosyal imkânlarından faydalanabilecek bir konumda olduğu, alt ve üst yapısı tamamlanmış bir bölgede bulunduğu, ulaşım olarak her türlü ulaşım imkanına sahip bir mevkide olduğu da tarafımızdan görülmüştür. hususu belirtilmiştir.OSB CEVAP YAZISINDA; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "OSB'lerde Kurulamayacak tesisler" başlıklı 54. maddesi aşağıdaki gibi olup, kuruluş protokolümüzde ilgili maddeye atıfta bulunulmuştur. Tapudan satış işlemi gerçekleştirilirken satın alan ekteki taahhütnameyi doldurmak zorunda olup, faaliyet belgesini tarafımıza ibraz etmelidir. (EK-I)MADDE 54: "OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır. OSB'de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir."3- OSB'mizin mevzuatında ön görülen ve yukarıda belirtilen katılımcı niteliklerine uygun olması halinde, taşınmazın icra yolu ile satışında OSB'miz yönünden herhangi bir mahsur bulunmamaktadır.Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Saraçlar Sanayi Sitesi S5 Blok, Asma Kat No:86 Başakşehir/ İSTANBULYüzölçümü : 106.796,96 m2 ana taşınmaz yüz ölçümüArsa Payı : 5/26000İmar Durumu :Dosyasında bulunan, İmar durum bilgisine göre; Başakşehir ilçesi, İkitelli 2 Mahallesi, 702 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 6306 sayılı Kanun kapsamındaki Rezerv Yapı alanı, Riskli alan veya Riskli Yapı Kapsamında kalmamaktadır. Söz konusu parsel Organize Sanayi Bölgesi İçerisinde Kalmaktadır denilmiştir.Kıymeti : 94.874,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 04/07/2014 tarihli 10928 yevmiye numaralı Taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde osbden uygunluk görüşü alınması zorunludur.Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 702 Ada, 1 Parsel, S 5 Blok, Asma Kat, 85 nolu bağımsız bölümDosyada yer alan Küçükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2023/945 Esas sayılı dosyasından alınan 01/12/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre;Kıymet takdiri istenilen taşınmaz; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Saraçlar Sanayi Sitesi S5 Blok, Asma Kat 85 Bağımsız Numaralı adresinde mevcut tapunun 702 ada 1 parsel sayılı 106.796,96 m² alanlı arsa üzerinde Blok Şeklinde B.A.K. tarzda Atölye ve İşyerlerinin mevcut olduğu görülmüştür.Dava konusu taşınmaz bulunduğu binanın; Asma katında, atölye olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiş bir taşınmaz olup, duvarları sıvalı badanalı, zemini beton şeklinde olup, 25,00 m² net, 28,50 m² brüt kullanım alanına sahip, elektrik ve suyu mevcut, ısınma sistemi bulunmayan, giriş kapısı alüminyum profilden imal edilmiş bir taşınmaz olduğu tarafımızdan görülmüştür.Ayrıca dava konusu taşınmazların bulunduğu bina; bodrum + zemin +asma kat + 1 normal kattan müteşekkil olup tamamının depo ve imalat amaçlı kullanılan iş yerlerinden oluştuğu, konum itibari ile her türlü Belediye sosyal imkânlarından faydalanabilecek bir konumda olduğu, alt ve üst yapısı tamamlanmış bir bölgede bulunduğu, ulaşım olarak her türlü ulaşım imkanına sahip bir mevkide olduğu da tarafımızdan görülmüştür. hususu belirtilmiştir.OSB CEVAP YAZISINDA; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "OSB'lerde Kurulamayacak tesisler" başlıklı 54. maddesi aşağıdaki gibi olup, kuruluş protokolümüzde ilgili maddeye atıfta bulunulmuştur. Tapudan satış işlemi gerçekleştirilirken satın alan ekteki taahhütnameyi doldurmak zorunda olup, faaliyet belgesini tarafımıza ibraz etmelidir. (EK-I)MADDE 54: "OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır. OSB'de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir."3- OSB'mizin mevzuatında ön görülen ve yukarıda belirtilen katılımcı niteliklerine uygun olması halinde, taşınmazın icra yolu ile satışında OSB'miz yönünden herhangi bir mahsur bulunmamaktadır.Adresi : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Saraçlar Sanayi Sitesi S5 Blok Asma Kat No:85 Başakşehir/ İSTANBULYüzölçümü : 106.796,96 m2 ana taşınmaz yüz ölçümüArsa Payı : 5/26000İmar Durumu :Dosyasında bulunan, İmar durum bilgisine göre; Başakşehir ilçesi, İkitelli 2 Mahallesi, 702 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 6306 sayılı Kanun kapsamındaki Rezerv Yapı alanı, Riskli alan veya Riskli Yapı Kapsamında kalmamaktadır. Söz konusu parsel Organize Sanayi Bölgesi İçerisinde kalmaktadır denilmiştir.Kıymeti : 500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 04/07/2014 tarihli 10928 yevmiye numaralı Taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde osbden uygunluk görüşü alınması zorunludur.

22/05/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

