T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 10:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İl, Ataşehir İlçe, ESATPAŞA Mahalle/Köy, 1997 Ada, 5 Parsel, arsa nitelikli taşınmazın tamamı. İstanbul İl, Ataşehir İlçe, Esatpaşa Mah., 1997 ada, 5 parsel, arsa nitelikli taşınmazın tamamı. Satışa konu, Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi 1997 Ada 5 parsel üzerinde yer alan bina; zemin kat * 1 normal kat olmak üzere toplamda 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Bina yerleşim olarak, Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi, No: 81 Ataşehir / İstanbul adresinde yer almaktadır. Bina kat irtifakı kurulmamış, tapuda ARSA niteliğinde olup adres kaydınagöre, binada 2 adet bağımsız bölüm bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsası 183,30 m2 alana sahiptir. Arsa, düz bir arazi yapısına sahip olup Başkomutan Caddesine yaklaşık 7,4 metre cephesi bulunmaktadır. Diğer taraflardan komşu parsellere cephelidir. Dava konusu taşınmaz, dikdörtgene yakın bir geometrik şekle sahiptir. Parsel üzerinde; bulunan bina, 3A yapı sınıfında, bitişik nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve toplamda yaklaşık 182 m2 kapalı alana sahip zemin kat * 1 normal katlıdır. Binanın, zemin katı 90 m2 alanda 1 adet daire, 1. Normal katı 92 m2 alanda 1 adet daireden oluşmaktadır., 183,30 m2 yüzölçümü, İstanbul İl, Ataşehir İlçe, Esatpaşa Mah.,Ataşehir / İSTANBUL adresliAdresi : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, Esatpaşa Mah.,Ataşehir / İSTANBULYüzölçümü : 183,30 m2İmar Durumu :İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun' nun 2023/294 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 29.12.2023 tarihinde Uyapüzerinden gönderilen, Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün E-99148768-115.02.01.03-9661 sayılı imar durumu yazısına istinaden ve Ataşehir Belediyesi İmar Müdürlüğünden şifahen alınan bilgiye göre dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 30.11.2022 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında 'Konut" alanı olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma Şartları "İnşaat Nizamı: Bitişik-Blok, Hmax 3 kat' şeklindedir.Kıymeti : 9.320.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

23/05/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02038081

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