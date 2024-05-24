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Giriş Tarihi: 25.05.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 00:15

T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
RİZE
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/19 SATIŞ
İ L A N
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın Özellikleri :Rize Merkez Eminettin Mah. 650 Ada, 24 Parsel, Parselde bulunan iki katlı kargir binanın taban alanı 99,65 m² dir. Dış cephesi sivasiz, boyasız, çatısı yapılmış, saç örtülü, kapı ve pencere doğmaları ahşap mamul, dernek vakıf amacıyla kullanılmaktadır. İl merkezine 500 m. Atatürk ve Cumhuriyet Caddesine 50 m. mesafededir. İmar planinda 485,65 m2 lik kismi imar yolunda, 530,00 m² lik kismi ayrik nizam imara sahiptir. Bir kısmı Surları Koruma Alanındadır. 998,92 m2Kıymeti : 10.242.911,00 TL KDV Oranı : %20
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 14:00

21/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02037614

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T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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