AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 26.05.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 00:34
İLANMadde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait; imar planında ticaret ve aktivite alanı olan, tapuda arsa vasıflı taşınmaz mal, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma)usulü ihale edilerek satılacaktır.
|S.N
|Mahallesi
/Köyü
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
( m2 )
|Belediye Hissesi
|İmar Durumu
|Muhammen
Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|REŞATBEY
|2217
|1
|9.304,07m2
|Tam
|E=1.00 Yençok=9.50 Ticaret ve Aktivite Alanı
|65.000.000,00 TL
|
1.950.000,00 TL
|12/06/2024
|14:00
Madde 4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Akhisar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İnönü Mahallesi 15 Sok. No:59 Akhisar/Manisa adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif zarflarını 11.HAZİRAN.2024 SALI günü, 17:30 saatine kadar, Akhisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnönü Mahallesi 15 Sok. No:59 Akhisar/Manisa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Madde 6- Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
Madde 7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
Basın No: ILN02038540
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