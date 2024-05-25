AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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S.N Mahallesi

/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü

( m2 ) Belediye Hissesi İmar Durumu Muhammen

Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 REŞATBEY 2217 1 9.304,07m2 Tam E=1.00 Yençok=9.50 Ticaret ve Aktivite Alanı 65.000.000,00 TL

1.950.000,00 TL 12/06/2024 14:00

Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak), Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi), Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (varsa telefon numarası), Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2024 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

Geçici teminata ait alındı belgesi, Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü. Akhisar Belediyesine Borcu yoktur evrakı;

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait; imar planında ticaret ve aktivite alanı olan, tapuda arsa vasıflı taşınmaz mal, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma)usulü ihale edilerek satılacaktır.Madde 2- Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:İhale Yeri: Akhisar Belediyesi Meclis Salonu (İnönü Mahallesi, 15 Sok. No:59 Akhisar/Manisa)Madde 3- İhaleye Katılabilme Şartları:A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

Madde 4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Akhisar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İnönü Mahallesi 15 Sok. No:59 Akhisar/Manisa adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif zarflarını 11.HAZİRAN.2024 SALI günü, 17:30 saatine kadar, Akhisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnönü Mahallesi 15 Sok. No:59 Akhisar/Manisa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6- Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Madde 7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02038540

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