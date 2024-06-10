T.C. KONYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/365-KARAR NO : 2024/314

İLAN

SANIK : MAMUN AHMED NASAN, Ahmed ve Ufe oğlu, 01/01/1999 HALEP doğumlu. Halen Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü. TC Kimlik No:99541925026

SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 27/12/2023

SUÇ YERİ : Konya

KARAR TARİHİ : 03/05/2024

HÜKÜM : Sanık Mamun Ahmed Nasan'ın eylemine uyan TCK'nun 292/1 maddesi gereğince neticeten 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın 5237 sayılı TCK'nun 53/1 maddesinin (a), (c), (d), (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. Fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından iseanılan maddenin 3. Fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına, TCK'nın 58. Maddesi ve 5275 sayılı kanunun 108/3 maddesi gereğince; tekerrürhalinde bulunan sanığa verilen cezanın ikinci defa mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, ayrıca ikinci kezmükerrir sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına,Dair 21/11/2017 tarihli gıyabi hüküm sanığın bilinen adreslerine tebliğ edilememiş ve bütün araştırmalara rağmen tebligata yarar adresi tespit edilememiş olmakla;7201 Sayılı Teb. Kan. 28 ve müteakip maddeleri gereğince ülke genelinde yayın yapan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde, mahkememize doğrudan ya da bulunduğu yerAsliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek ya da mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02043608

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